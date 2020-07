Nessun esonero, avanti con Caserta. Dopo una mattinata infuocata, con tante voci che si erano susseguite sulla sorte del tecnico della Juve Stabia, e la decisione, poi ritrattata, di far partire la squadra in ritiro in Calabria alla vigilia della sfida col Cosenza, la dirigenza stabiese ha deciso di dare all’allenatore, al suo staff, ed alla squadra l’ultima chance, con la speranza di non chiudere venerdì sera la seconda esperienza in serie B. Allenamenti al Menti, da domani mattina, dunque, per l’undici stabiese, che dovrebbe partire solo giovedì sera alla volta del capoluogo calabrese. Tre punti, una vittoria, consentirebbero di agganciare i play-out, qualunque altro risultato equivarrebbe alla retrocessione, mesta, in serie C. A Caserta, dunque, l’opportunità di non chiudere nel peggiore dei modi la sua esperienza stabiese, di tener vivo quel filo rosso che da anni lo lega alla città ed alla Juve Stabia. A lui riprendere in mano il gruppo, dare motivazioni, carattere e soprattutto cuore, per tentare l’impresa… © RIPRODUZIONE RISERVATA