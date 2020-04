Juve Stabia prima in classifica in serie B. Ma nella speciale competizione organizzata a livello nazionale dalla Lega con i rappresentanti delle società del torneo cadetto. Due gare, due vittorie per i gialloblù, primi a pari punti con la Salernitana. Questo il comunicato del club: "Emozioni e spettacolo, Juve Stabia vincente al debutto nel campionato BeSports, il torneo virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con Mkers, che vede le 20 squadre della Serie BKT sfidarsi tra console a eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Nella scorsa serata si sono giocate due giornate, la prima di andata e la prima di ritorno, e sul gradino più alto del podio, a punteggio pieno, c'è la Juve Stabia (insieme alla Salernitana, ndr) che, con i giocatori Saigo_fcim e Belvone88, ha vinto le rispettive 2 gare disputate volando a 6 punti in classifica. Le Vespe hanno avuto la meglio sull’Empoli con un 2-4 in trasferta e poi con un 3-2 casalingo. Il nostro Maurizio Sarcina, impegnato al debutto con la nostra maglia, ha mostrato subito le proprie qualità, riuscendo nell'intento di portare in testa alla classifica il suo team".

Questa la classifica: Juve Stabia e Salernitana 6 - Chievo, Ascoli, Benevento, Livorno, Crotone 4 - Pordenone, Cremonese, Cittadella, Spezia, Frosinone, Venezia 3 - Entella, Cosenza, Pisa, Trapani, Perugia 1 - Pescara, Empoli 0

