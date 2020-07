Una buona notizia, dopo dieci giorni infuocati, fa da cornice alla vigilia di Juve Stabia-Chievo Verona. Accolto il ricorso dei gialloblù, la squalifica di tre giornate a Gigi Canotto è stata ridotta a due, per l’esterno la possibilità di essere in campo a Venezia, tra sette giorni, nello scontro salvezza. Intanto, Caserta, ha diramato i convocati per la sfida con i veneti, unico assente per squalifica, Roberto Vitiello. “Al termine dell’allenamento svolto oggi, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Chievo, valevole per la 35^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, 17 luglio 2020, con inizio alle ore 21 allo stadio “Menti” di Castellammare. Seduta intensa, quella odierna, con il tecnico della Juve Stabia che ha fatto svolgere ai suoi un lavoro tattico specifico, alternando uomini e soluzioni in vista della sfida con i veneti. In gruppo i giovani Todisco, Guarracino e Della Pietra. Portieri: Polverino, Provedel, Russo. Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Todisco, Tonucci, Troest. Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Guarracino, Izco, Mallamo, Mastalli. Attaccanti: Bifulco, Della Pietra, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi”. © RIPRODUZIONE RISERVATA