La Salernitana non sa più segnare: solo due reti in sette gare

Se non segni, inevitabilmente, le cose in qualche circostanza possono non funzionare nel modo corretto. Proprio come accaduto a Lecce venerdì sera quando dopo sette clean sheet consecutivi la Salernitana è tornata a subire gol. Ma al tempo stesso in attacco ancora una volta non ha fatto male, e così ecco che è arrivata la sconfitta dopo più di due mesi dall’ultimo ko. Una sconfitta pesante, pesantissima in chiave secondo posto. Nelle ultime sette partite di campionato la squadra di Fabrizio Castori ha segnato solamente due gol, sì decisivi ma pur sempre solo due (Djuric a Cremona e Bogdan contro il Brescia all’Arechi). Che diventano otto considerando le prime dodici giornate del girone di ritorno, con Tutino che non segna dal 6 marzo, Gondo che non ha addirittura mai segnato in stagione e Djuric che dal giro di boa in poi si è limitato alla rete in casa della Cremonese.