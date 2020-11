Una vittoria che vale il primato in classifica. Seppur con fatica e, probabilmente, anche non con pieno merito, la Salernitana batte in rimonta la Cremonese per 2-1 nel posticipo dell'Arechi. Già perchè dopo appena quarantadue secondi la squadra di Castori è a sorpresa già costretta a rincorrere. L'inizio è talmente soft che a Valzania non sembra vero di ritrovarsi libero dalla parte destra del limite dell'area di rigore, il centrocampista grigiorosso non ci pensa due volte e fa partire un perfetto diagonale che batte Belec. Ma è proprio il numero uno granata a salvare nei minuti successivi la Salernitana dal vero e proprio crollo. Al 3' respinge il tiro di Zortea (sulla ribattuta Gaetano calcia incredibilmente alto così come al 24'), mentre al 26' si fionda con coraggio sul solito Gaetano bloccando con il corpo la sua conclusione. Il raddoppio non arriva ma la Cremonese è assoluta padrona del campo, ma come spesso accade nel calcio alla prima occasione concessa subisce gol. È il 28' quando Djuric, lasciato libero da Crescenzi, chiude l'azione costruita da Kupisz e Tutino con un colpo di testa basso che ristabilisce la parità. Tempo cinque minuti e gli ospiti potrebbero di nuovo passare in vantaggio, ma ancora una volta ci pensa Belec a mettere una pezza. Una grande pezza. Questa volta l'ex Samp sulla linea si oppone con un super intervento di reattività al colpo di testa ravvicinato di Terranova.

Il copione di sofferenza non sembra cambiare ad inizio ripresa. Già al 51' infatti Belec è costretto a deviare in angolo il tiro dai venticinque metri di Zortea, al 60' invece blocca con relativa tranquillità quello di Gaetano scagliato da posizione più ravvicinata. La risposta della Salernitana è affidata al colpo di testa di Tutino al 60' (azione nata da punizione) che Ravanelli spazza qualche centimetro prima della linea di porta. Nessuno può nulla, invece, al 70' sul colpo di testa di Kupisz in versione attaccante che si infila esattamente sotto l'incrocio alla sinistra di Volpe (perfetto il cross di Lopez dalla sinistra). Lo svantaggio, comunque, non mette al tappeto la Cremonese che continua a spingere come se non fosse successo nulla. In questa fase, però, solo una volta Belec è costretto agli straordinari, passano sessanta secondi dal vantaggio e deve mettere in angolo la potente conclusione dalla distanza di Celar (allo scadere ci prova di testa il portiere Volpe). L'ennesima firma su una partita sofferta ma che regala dopo ventitrè anni il primato in B alla Salernitana.

