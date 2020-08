Ora è ufficiale: Fabrizio Castori è il nuovo allenatore della Salernitana. La decisione, dunque, è stata presa. L'ex Trapani, che ha avuto la meglio su Stefano Colantuono e Alessandro Nesta, torna in Campania a distanza di quasi dieci anni dalla sua prima esperienza salernitana: "Sono molto contento di aver raggiunto l'accordo con la società granata - ha detto attraverso la nota pubblicata sul sito ufficiale del club -. Ringrazio i presidenti Lotito e Mezzaroma per avermi dato la grande opportunità di tornare in una piazza importante di cui conosco già la passione e l'incredibile entusiasmo". Lo staff di Castori sarà composto dall'allenatore in seconda Riccardo Bocchini, dal preparatore atletico Carlo Pescosolido e dal match analyst Marco Castori. © RIPRODUZIONE RISERVATA