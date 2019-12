Un punto importante al Castellani (1-1). Perché interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive in trasferta, perché conferma la ripresa della squadra dopo la vittoria di Crotone e perché concretamente permette alla Salernitana di fare un nuovo step in classifica. L’approccio di gara, però, fa subito preoccupare Ventura che appare tutto tranne che tranquillo in panchina. L’Empoli, infatti, sbuca un po' da tutte le parti riuscendo ad avvincarsi facilmente dalle parti di Micai, ma le paure iniziali non diventano mai paure concrete (conclusione debole di Bajrami e colpo di testa alto di Romagnoli). Preoccupazioni differenti, invece, nascono nell’altra metà campo per Brignoli. Se al 9’ il tiro di Gondo, sul quale il numero uno toscano deve opporsi mettendo in angolo, sembra un caso isolato in un inizio di gara tutto di marca Empoli, dal 27’ in poi è un vero e proprio monologo granata.



Il primo tentativo è di Lombardi che rientra sul sinistro ma sul suo tiro deve fare i conti con il solito Brignoli, il secondo è di Gondo che sfrutta l’errata ripartenza dei padroni di casa ma in questo caso ci pensa Romagnoli ad evitare guai peggiori con una devizione provvidenziale. Il gol, però, sembra essere nell’aria. Ed infatti il monologo si completa al 38’ con la rete di Lombardi. Questa volta l’esterno scuola Lazio rientra sul destro e chiude alla perfezione sul secondo palo. Ma il vantaggio dura soltanto sette minuti. Neppure uno secondo di più. La beffa arriva allo scadere dell’unico minuto di recupero quando La Gumina e Bajrami scambiano alla perfezione con il primo che al termine dell’azione si ritrova solo davanti a Micai fissando il punteggio sull’1-1. Ma il gol del pari sembra quasi addormentare la partita.



Fatta eccezione per il tiro di Mancuso deviato in angolo da Micai al 50’, nella ripresa non accade nulla. Se non alla fine. Nei minuti di recupero, infatti, succede di tutto. Al 92’ Djuric, sul cross di uno scatenato Lombardi, dopo la respinta di Brignoli sul suo colpo di testa si ritorva da solo davanti alla porta ma incredibilmente svirgola graziando l’Empoli. Destino più o meno simile pochi secondi più tardi nell’altra area di rigore per Mancuso che defilato non riesce a inquadrare la porta difesa da Micai. E così finisce 1-1 e la Salernitana può tornare a casa finalmente con almeno un punto conquistato lontano dall’Arechi. © RIPRODUZIONE RISERVATA