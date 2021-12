Doppietta Lapadula: il Benevento espugna Terni, è al secondo posto

Secondo per una notte, e forse anche di più dato che oggi pomeriggio c’è il big match Pisa-Lecce. Il Benevento manda un altro segnale direttamente da Terni, fermando la corsa delle Fere che da cinque partite di fila andavano a punti. La formazione di Caserta inanella invece la quarta vittoria consecutiva.

Tutto nel primo tempo, con Salvatore Elia devastante e Gianluca Lapadula molto più che cinico per i giallorossi. 0-2 all’intervallo e stavolta niente ribaltone stile Vicenza.

Il Benevento nel primo tempo sfrutta la superiorità numerica a centrocampo e utilizza Elia come attaccante aggiunto. E da lì parte il primo pericolo per Iannarilli, con Lapadula che arriva in ritardo in spaccata (11’), ma poi non si fa pregare alla seconda occasione chiudendo una ripartenza micidiale orchestrata da Improta e rifinita da Acampora per l’1-0 giallorosso.

Il Benevento chiude la partita nel finale di primo tempo. Gran giocata di Elia, servizio per Lapadula che si prende il fallo da rigore e poi lo trasforma fin troppo facilmente.