Povero Lapadula. Ancora un altro infortunio al naso per l'attaccante del Perù che, con i compagni, ha festeggiato "dolorosamente" la vittoria della nazionale sudamericana contro la Colombia. La nazionale di Lapadula si è imposta in Colombia per 1-0 grazie a un gol di Flores al 40' della ripresa. L'attaccante del Benevento è stato costretto a uscire dal campo dopo uno scontro di gioco con Falcao. Sangue dal naso già protetto dalla mascherina che Lapadula solitamente usa durante le partite. E' stato lo stesso giocatore a condividere la foto sui social che hanno esaltato la prova dell'ex punta del Milan.