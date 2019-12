«Ormai sapete come la penso: la partita che andiamo ad affrontare è sempre la più difficile». Inzaghi non si è smentito e nel presentare la trasferta in Toscana del Benevento, che domani affronterà il Livorno (inizio alle 18) al «Picchi», ha ribadito un refrain già noto ai suoi tifosi, ma soprattutto alla squadra. «A maggior ragione in questa circostanza non possiamo consentirci di sottovalutare l'avversario. In settimana i toscani hanno cambiato allenatore, poiché vivono una situazione difficile. C'è da giurarci che i calciatori faranno di tutto per mettersi in mostra agli occhi del nuovo tecnico. Cercheranno di regalare punti alla loro classifica e una soddisfazione alla tifoseria». Dal tecnico giallorosso è giunta una «carezza» a due colleghi: «Mi spiace per l'esonero di Breda, è un allenatore che conosco e che stimo. Allo stesso tempo faccio gli auguri, ma dalla prossima partita, a Tramezzani, che è un amico e un tecnico altrettanto bravo». Ma sul rettangolo verde del «Picchi» ci sarà poco spazio per i sentimentalismi. «Sarà una partita difficilissima. Per il Benevento sarà un ulteriore banco di prova nel percorso di costante crescita che stiamo avendo. A noi spetterà il compito di non sbagliare la gara per raggiungere la vittoria. Sappiamo molto bene che senza il giusto approccio perderemo a Livorno, come è successo a Pescara, e non vogliamo che ciò accada. Per noi sarà soprattutto una questione di testa e atteggiamento. Però mi sento fiducioso, poiché conosco i miei ragazzi e sento che non dovremmo commettere certi errori. Ho ricordato loro la partita al Picchi dello scorso campionato. Anche allora il Benevento era in alta in classifica e il Livorno nelle zone basse, eppure alla fine hanno vinto loro. Non vogliamo ripeterci».



Inzaghi è chiamato a scegliere il sostituto di Hetemaj, fermo per squalifica, ma non ne fa un dramma. «Ho una squadra composta da ottimi giocatori, capaci di giocare in più posizioni, tanto da darmi la possibilità di passare da un modulo a un altro senza alcuna fatica e, soprattutto, senza contraccolpi. Anche perché ritengo che non sia il modulo a farci vincere ma altri fattori. In ogni caso la scelta per sostituire Hetemaj è concentrata su Tello, Improta e Del Pinto. Il colombiano può serenamente giocare da mezzala e farci proseguire con il centrocampo a tre. Improta, invece, è più un esterno. Però vorrei soffermarmi su Del Pinto, che insieme a Gori e Manfredini rappresentano l'anima di questa squadra. Finora hanno avuto meno spazio e io spero che possa aver modo di concedergli quello che gli spetta, ma per la loro professionalità meritano un elogio pubblico». Il Benevento si approccia alla sedicesima giornata con un distacco siderale dalle dirette inseguitrici ma Inzaghi non vuole rilassamenti di sorta. «Non abbiamo ancora fatto nulla. Lo ripeto in continuazione alla squadra. Io so come vanno le cose, basta un inciampo per assottigliare il margine di punti. Indubbiamente sarà difficile incrementarlo, per cui dovremo essere bravi a saperlo gestire in questo mese, nel quale siamo chiamati a partite difficili. Detto ciò, i conti si fanno più in là. Non c'è alcun vero premio a fine anno solare, il premio va conquistato a maggio. Certo, va detto bravi ai miei ragazzi per quanto hanno fatto, perché non è cosa scontata, ma io credevo in loro sin dall'inizio della stagione. Ora, però, non potrò tollerare passi indietro. Quelli bravi a cui fare i complimenti sono i calciatori, a me spetta solo il compito di metterli in campo in modo che possano rendere al meglio. So che possiamo migliorare ancora nel nostro percorso, per prepararci costantemente a quanto ci riserva il futuro».



Infine, sollecitato sulla questione, Inzaghi ha chiuso il suo intervento posizionandosi nella disputa filosofica tra un calcio più offensivo e uno più speculativo, che in verità pare stia tornado anche di gran moda. «Probabilmente mi sistemo nel mezzo, rispetto a questi due modi di pensare. Ho apprezzato una recente intervista di Fabio Capello. Concordo nel ritenere che in Italia c'è stata troppa voglia di emulare Guardiola. Io, invece, voglio che la mia squadra vinca, che i miei giocatori migliorino e assimilino il mio modo di pensare. Indubbiamente mi fa piacere giocare bene, ma non è l'unica via per raggiungere gli obiettivi. Una squadra diventa grande quando sa vincere anche le partite che non riesce a giocare al meglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA