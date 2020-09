Il tempo continua a passare ma la Salernitana continua a non ufficializzare acquisti. Una consuetudine per gli standard granata, stando a quello che è accaduto nel passato, ma mai lenti come in questa circostanza. Intanto in attesa di chiudere finalmente il pacchetto Tutino e soci con il Napoli, dalla Lazio potrebbero arrivare tre pedine importanti per Fabrizio Castori. Nelle ultime ore, infatti, si è cercato di fare passi in avanti sostanziali per concretizzare i ritorni di Lombardi, Kiyine e un po' a sorpresa anche di Andrè Anderson che quindi dopo un anno vissuto senza troppi sussulti in biancoceleste potrebbe ritornare alla Salernitana. Per quanto riguarda, invece, il mercato in uscita il direttore sportivo Fabiani è a lavoro per piazzare Jallow e Migliorini. © RIPRODUZIONE RISERVATA