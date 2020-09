Attimi di paura ieri pomeriggio quando quasi al termine dell’allenamento svolto al centro sportivo Ultimo Minuto il centrocampista Patryk Dziczek si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo per qualche istante conoscenza. Il polacco è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno dove ha trascorso la scorsa notte e dove a quanto pare trascorrerà anche la prossima. Almeno. La conferma arriva direttamente dalla Salernitana che sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere...: "Le condizioni dell’atleta sono buone e resterà ricoverato per ulteriori indagini al fine di comprendere l’effettiva natura del malore". Da escludere sin da ora, quindi, il possibile impiego di Dziczek nel debutto di campionato di sabato prossimo contro la Reggina, con il polacco che comunque attende ancora di essere ufficializzato come nuovo calciatore granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA