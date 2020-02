Se la Juve Stabia promette ricorso in merito alla pensante ammenda (20mila Euro) inflitta dal giudice sportivo per “cori intimidatori dei propri sostenitori all’indirizzo degli Ufficiali di gara”, al fianco del club si è schierato anche il sindaco Gaetano Cimmino con una nota ufficiale: “Nessun coro intimidatorio risulta essere stato intonato: sabato ero anche io allo stadio e le parole contenute nella nota ufficiale della società Juve Stabia mi trovano d’accordo. E’ necessario salvaguardare il buon nome della Città di Castellammare di Stabia, della Juve Stabia e dei tifosi che in più occasioni si sono distinti per serietà e correttezza”. Il primo cittadino si schiera con il club ribadendo il proprio pensieri rispetto al pubblico del Menti: “Ritengo perciò necessario respingere le accuse contenute nel provvedimento del Giudice Sportivo: la Juve Stabia presenterà ricorso nelle sedi competenti. In tal modo la questione verrà approfondita: sono certo che quei comportamenti non appartengono alla nostra tifoseria. La giustizia sportiva faccia il suo corso, noi continuiamo insieme a sostenere la nostra squadra del cuore e a difendere un gruppo che esporta i valori sani dello sport in giro per l’Italia intera”. © RIPRODUZIONE RISERVATA