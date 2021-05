Maria Marotta di Sapri primo arbitro donna in serie B

Per il calcio Italiano e in particolare per il mondo arbitrale è un giorno importante: Maria Marotta, sarà infatti, il primo arbitro donna a dirigere una partita di serie B. La Can nell'ufficializzare i nomi dei direttori di gara per l'ultima giornata del campionato cadetto in programma lunedi 11 maggio ha designato per il match Reggina-Frosinone in programma al Granillo, l'arbitro in gonnella Maria Marotta, della sezione di Sapri. Una prima assoluta nel secondo campionato nazionale. In precedenza la stessa Maria Marotta, era stata chiamata sempre in serie B a svolgere il ruolo di quarto ufficiale, ora il debutto assoluto. Grande soddisfazione è stata espressa dai dirigenti della piccola sezione saprese. Maria Marotta, fa parte dell'organico tra i direttori di gara internazionali di calcio femminile.