Ultimo aggiornamento: 12:46

È morto poco fa in una clinica romana Giovanni Bertini , ex dfensore della Roma : aveva 68 anni. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio 1951, Bertini, detto «Giovannone», era un'icona del calcio anni '70 in cui vestì, oltre che la maglia giallorossa (con la quale collezionò 29 presenze tra il 1969 e il 1974, con una parentesi ad Arezzo nel 1971/72), anche quelle di Fiorentina, Ascoli, Catania, Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (la Sla) era stato opinionista, tra le altre emittenti, di Tv2000.Bertini in versione album "Panini"con la maglia della Fiorentina