Non c’è la fumata bianca, la solo perché il caminetto sarà acceso agli inizi della prossima settimana. Franco Manniello, dopo dodici anni di permanenza, coronati da grandi successi (una promozione dalla C2 alla C1 e ben due in serie B), ma anche da delusioni cocenti (le due retrocessioni dai cadetti e quella dalla C1 alla C2) è al passo d’addio, ma l’incontro che avrebbe dovuto avere col nuovo socio che accompagnerà Andrea Langella nel prossimo campionato è slittato di qualche giorno.



Lunedì sarà probabilmente il primo giorno della nuova Juve Stabia, con il passaggio delle quote del “patron”, come tutti definiscono Manniello da tempo al nuovo gruppo che, ad onore del vero, avrebbe anche già affiancato l’attuale presidente nel sottoscrivere la fidejussione integrativa resasi necessaria per iniziare col piede giusto la nuova stagione. Troppo alto l’attuale tetto ingaggi con le zavorre dei contratti di Troest, Tonucci e Forte che avrebbero impedito, altrimenti, di dare uno scossone al mercato, ma anche di poter scendere in campo con la migliore formazione possibile in coppa contro la Tritium (mercoledì 23 settembre alle 18.00) e domenica 27 col Monopoli per la prima di campionato. Una nuova società, una svolta dopo dodici anni intensi, i tifosi aspettano e provano a sognare un futuro nuovamente a tinte gialloblù. © RIPRODUZIONE RISERVATA