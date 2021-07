Obi alla Salernitana, è ufficiale: un nuovo mediano per Castori

Finalmente l'ufficialità. Dopo un intenso tira e molla durato più di una settimana, la Salernitana ha definito tutti i dettagli con il centrocampista Joel Obi. Il nigeriano, svincolatosi dal Chievo Verona, ha firmato con i granata un contratto di un anno con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni sportive, su tutte la permanenza della squadra di Castori nel massimo campionato nazionale.

In attesa di capire cosa accadrà a maggio, Fabrizio Castori è concentrato sul presente e da oggi può contare su un nuovo centrocampista che, prima della doppia stagione di B vissuta con gli scaligeri, aveva sempre giocato in Serie A tra Inter, Parma, Torino e lo stesso Chievo (nel curriculum anche una breve esperienza in Turchia con l'Alanyaspor). Per uno che arriva, uno che va: ufficiale la cessione a titolo definitivo di Tomasz Kupisz al Pordenone.