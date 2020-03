Non si ferma la marcia inarrestabile del Benevento, sempre più spedito verso la conquista della serie A. Insaziabile e per nulla appagato la formazione giallorossa che con un’altra prestazione da applausi ha espugnato, seppur di misura (1-2), anche il ‘Renato Curi’ di Perugia. Ventesima vittoria stagionale per la squadra sannita che, grazie alla rete del centrale difensivo Caldirola, ha portato via dall’Umbria altri tre punti preziosi, utili a questo punto per entrare di diritto nella storia del campionato cadetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA