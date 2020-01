Una Stabia mai doma, riesce a centrare un pari pesantissimo a Pisa, e prosegue la sua striscia positiva nel campionato di Serie B. I gialloblù di Caserta sempre in partita, vanno vicinissimi al gol allo scadere del secondo tempo con Di Gennaro, ma sull'azione successiva finiscono addirittura per passare in svantaggio con la rete, rocambolesca, di Masucci. La reazione degli stabiesi è veemente, nonostante i pochi minuti a disposizione, ci pensa ancora all'ex calciatore di Lazio, Cagliari e Salernitana, con un'autentica perla dal limite dell'area a ristabilire i conti ed a chiudere il match sul 1-1: "Sono contentissimo per il gol - dice Di Gennaro a fine gara -, ma soprattutto perché ci consente di evitare una sconfitta immeritata a Pisa. Dove possiamo arrivare? Questa Juve Stabia devi trovare quanto prima i punti necessari alla salvezza, poi tutto il resto sarà di guadagnato". © RIPRODUZIONE RISERVATA