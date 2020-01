«A Pisa fiduciosi e con la voglia di continuare a far bene». Giacomo Calò analizza la trasferta della Juve Stabia, impegnata domani pomeriggio (ore 15) all’Arena Garibaldi. «Siamo in un momento positivo, in cui la squadra gira bene, e riusciamo anche laddove, in avvio di stagione, avevamo maggio difficoltà. Dopo Trapani è scattato qualcosa, siamo riusciti ad avere consapevolezza della categoria, e siamo cresciuti settimana dopo settimana».



A Pisa per fare risultato, contro l’ex Lisi: «Conosciamo bene l’avversario, l’abbiamo studiato in settimana, e siamo convinti di poter disputare la nostra gara senza sbavature. Speriamo di proseguire nel trend positivo, sarebbe importantissimo dare continuità ai risultati di questi ultimi de mesi».



Mancheranno Russo, Cissé, oltre ai vari Mastalli, Tonucci ed Elia. Probabile l'innesto dal primo minuto, tra i pali, dell'ultimo arrivato Ivan Provedel.