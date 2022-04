Pordenone- Benevento 1-4 (0-2) in un match valido per la 35esima giornata del campionato di serie B. Campani a segno con Moncini (2’ e 18’) e Farias (67’ e 72’); per i padroni di casa che con questa sconfitta retrocedono matematicamente in Serie C unico gol di Gavazzi (86’).