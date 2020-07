Penultima vigilia di campionato per la Salernitana. Per il momento. Perchè a due giornate dal termine la presenza nei playoff non è affatto scontata per i granata di Gian Piero Ventura che lunedì sera saranno di scena sul neutro di Trieste per affrontare il Pordenone vera rivelazione del campionato di Serie B: «Da qui alla fine ci aspettano due partite decisive per provare a centrare i playoff. A Trieste mi aspetto una gara complessa in cui la priorità sarà innanzitutto fare risultato - il pensiero di Ventura riportato dal club granata sul proprio sito ufficiale - Domani giocheranno quelli che stanno meglio fisicamente. Al Pordenone faccio i complimenti per il campionato che ha fatto. Domani ci aspetta una partita delicata dove il risultato sarà prioritario su tutto».



Contro i neroverdi mancheranno gli squalificati Kiyine e Lopez e l'infortunato Cerci, torna invece a disposizione Curcio.





