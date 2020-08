Tutti col fiato sospeso. In attesa della fumata dal balcone di Viale Europa. Sarà bianca? Con un futuro in serie C, magari da protagonista della Juve Stabia. Oppure nera? Con la rottura tra di due soci, Langella e Manniello, che a fine stagione si sono visti oggi per decidere il futuro del club. O, infine, grigia, con la società da riassestare, la squadra da ricostruire, i programmi da definire… In ogni caso, oggi è il primo giorno della nuova stagione del club stabiese. L’incontro tra i due soci potrà chiarire cosa sarà della società dopo l’amara retrocessione ad appena dodici mesi dai fasti della promozione. In serata, forse già nel pomeriggio l’esito di un incontro che, per ora, tiene tutti col fiato sospeso… © RIPRODUZIONE RISERVATA