Ruggeri alla Salernitana, è il secondo colpo dall'Atalanta

È servito qualche giorno in più per definire il tutto rispetto alla trattativa per Zortea, ma alla fine la Salernitana ha chiuso con l'Atalanta anche l'operazione Matteo Ruggeri. Tutto, dunque, secondo programma. L'esterno sinistro classe 2002, reduce dalla prima esperienza in Serie A vissuta nella scorsa stagione proprio con i nerazzurri, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, di fatto proprio come la maggior parte delle operazioni fin qui concluse dal club granata.

L'ex prodotto del settore giovanile bergamasco è arrivato questo pomeriggio nel ritiro di Cascia e immediatamente si è messo a disposizione di mister Castori.