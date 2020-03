Un pensiero fisso sul presente, ma inevitabilmente anche sul futuro. In attesa di capire cosa accadrà realmente tra un mese, la Salernitana ad ogni modo non può restare a guardare ma deve assolutamente concentrarsi sulle vicende interne. Tra le più importanti, se non la più importante, quella legata al parco calciatori: attualmente sono 16 i calciatori di proprietà sui 26 a disposizione di mister Ventura. Un numero che letto così può ritenersi certamente positivo, c’è però un ma. Un grande ma. Dei 16 ben 6 andranno in scadenza al termine di questa stagione (Aya, ma ha l’obbligo di rinnovo, Heurtaux, Mantovani, Lopez, Curcio, Rosina) e altri 6 tra appena un anno (Vannucchi, Billong, Migliorini, Di Tacchio, Akpa Akpro, Cerci). Gli unici ad avere maggiori certezze, ovviamente calciomercato permettendo, sono Micai, Giannetti, Djuric e Jallow. Quando si ritornerà a parlare nuovamente di calcio a quanto pare il lavoro per il diesse Fabiani non mancherà di certo, ci sarà un organico da riordinare e forse anche da riformare se più di qualcuno dovesse davvero andare via. © RIPRODUZIONE RISERVATA