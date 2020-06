L'ufficialità è finalmente arrivata, anche il campionato di Serie B ha conosciuto date e orari delle ultime partite della stagione 2019-20. Per la Salernitana di Gian Piero Ventura sarà un tour de force da effettuare qualche volta di lunedì e tante volte di venerdì. Questa, infatti, la decisione della Lega di B che ha comunque già annunciato che potrebbero anche esserci delle variazioni prossimanente. Ma intanto i granata hanno appurato che il 20 giugno alle ore 18:00 sfideranno il Pisa allo stadio Arechi, il 26 invece sarà trasferta a Chiavari per sfidare alle 21:00 la Virtus Entella. Il 29 giugno alle 18:45 turno casalingo in diretta tv sulla Rai contro la Cremonese, il 3 luglio poi alle 21:00 derby con la Juve Stabia, il 10 dello stesso mese Di Tacchio e soci saranno impegnati alle 21:00 ad Ascoli, il 13 riceveranno sempre alle 21:00 il Cittadella, il 17 sarà la volta della trasferta di Crotone in programma sempre in serata, il 24 all'Arechi arriverà l'Empoli (ore 21:00), mentre le ultime due gare del campionato in programma contro il Pordenone in trasferta e lo Spezia in casa si svolgeranno il 27 e il 31 luglio. In questo caso l'orario non è stato ancora comunicato in quanto potrebbero variare anche le date per consentire la concomitanza di tutte le partite. © RIPRODUZIONE RISERVATA