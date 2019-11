Risposte confortanti per Gian Piero Ventura nel corso del test amichevole disputato dalla sua Salernitana contro l’Agropoli questo pomeriggio all’Ultimo Minuto, ma non tanto per il risultato (4-0) quanto per le condizioni di Billong e Cerci. Il francese ha giocato tutti i novanta minuti dimostrando di essersi messo alle spalle l’infortunio alla caviglia, l’italiano invece è andato in gol al 63’ della ripresa e ha messo nelle gambe ulteriore benzina utile per il campionato. Di Djuric, doppietta per lui tra il 16’ e il 27’, e di Lopez al 38’ sempre del primo tempo gli altri gol granata.



All'amichevole, utile anche per Cicerelli e Firenze rientrati domenica scorsa a Cremona, non hanno partecipato Micai, Migliorini, Jaroszyński, Di Tacchio, Kiyine e Giannetti, oltre ai nazionali Karo, Maistro e Jallow.