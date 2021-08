Salernitana, accordo raggiunto con la Samp per Caprari

Soltanto poche ore e poi arriverà l'ufficialità, ma intanto la Salernitana può considerare già chiusa la trattativa per Gianluca Caprari. L'attaccante classe 1993 lascia la Sampdoria per legarsi ai granata con la (solita) formula del prestito con obbligo di riscatto. E così, dopo Bonazzoli, ecco un nuovo rinforzo per Castori, per la precisione il rinforzo che prenderà il posto di Tutino ormai sempre più vicino al Parma. Ma nonostante gli ultimi due arrivi, il mercato in chiave attacco non è affatto finito. Ad oggi, infatti, manca numericamente ancora una pedina (Favilli in stand-by, Simy il sogno), ma nei prossimi giorni potrebbero diventare anche due se la vicenda Djuric dovesse concludersi con una inaspettata cessione. Il bosniaco, infatti, è in scadenza di contratto, ma complice l'età e l'ingaggio elevato la Salernitana sembra aver già preso la sua decisione.