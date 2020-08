Prima ufficialità. In attesa del comunicato dei ritorni di Casasola e di tutti gli altri laziali, che per il momento sono comunque impegnati nel ritiro di Sarnano, la Salernitana ha annunciato il primo vero rinforzo per la prossima stagione. Si tratta del difensore albanese Frédéric Veseli che si è legato al club granata fino al 2022. Il calciatore francese, capace di alternarsi tra terzino destro e centrale, arriva dall'Empoli dove ha giocato la prima parte del campionato scorso, dopodiché passaggio al Le Mans compagine della Serie B francese. Ma dal 2016 al 2019 il nuovo acquisto della Salernitana è stato un punto fermo del club toscano collezionando 96 partite che l'hanno portato poi a conquistare un posto nella nazionale maggiore dell'Albania. In precedenza esperienze in Inghilterra e Svizzera. © RIPRODUZIONE RISERVATA