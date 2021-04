Salernitana, allarme Covid: «C'è un calciatore positivo»

Brutte notizie per la Salernitana. Un tesserato del gruppo squadra, il cui nome non è stato comunicato, è risultato positivo al tampone effettuato nella giornata di ieri dai giocatori e dallo staff tecnico e dirigenziale. Il calciatore in questione però, come annunciato pochi istanti fa dal club granata attraverso una nota societaria, non ha avuto contatti con il resto dei tesserati negli ultimi giorni: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra. Si comunica altresì che il tesserato, al rientro dai due giorni di riposo, non è mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo».

L’attuale positività si aggiunge a quelle dei mesi scorsi riscontrate prima da Orlando, poi da Galeotafiore e infine da Karo.