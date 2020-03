In attesa di capire quando riprenderanno gli allenamenti, sul tavolo dello staff tecnico della Salernitana ci sono attualmente in ballo il 24 e il 25 marzo in attesa ovviamente di capire se dal 4 aprile si ritornerà realmente alla vita normale, i calciatori granata intanto proseguono nel lavoro individuale presso le proprie abitazioni. La conferma arriva direttamente dagli stessi sui rispettivi profili social. Dopo Jallow e Cerci, tra i primi ad immortalarsi, nelle ultime ore si sono aggiunti alla lista diversi loro compagni. Su tutti Billong ed Heurtaux impegnati a casa in addominali e corsa, ha postato delle immagini più o meno simili anche Capezzi trasferitosi sul terrazzo per ammirare anche le bellezze di Salerno. Tempo di challenge, invece, per Dziczek e Karo che hanno preso parte alle sfide social nate nei giorni scorsi nel mondo del calcio. Ultimo aggiornamento: 13:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA