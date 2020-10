Un lunedì di calciomercato, l'ultimo della sessione estiva, intenso e complicato che la Salernitana chiude con 4 acquisti, 3 cessione formalizzate e 2 saltate. Le novità in entrata riguardano l'esterno classe 1999 Mirko Antonucci arrivato in prestito dalla Roma a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore dei granata, il portiere Marius Adamonis che torna in prestito dalla Lazio cosi come il centrocampista Andrè Anderson (ufficializzato con la stessa formula pure Dziczek) e il terzino sinistro classe '97 Joel Baraye acquistato dal Padova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. In uscita, invece, il diesse Fabiani ha definito i passaggi in prestito di Cernigoi alla Juve Stabia e Fella all'Avellino e di Curcio al Padova (nell'operazione Curcio e con la stessa formula). Restano in granata i portieri Micai e Guerrieri che non rientreranno però nella lista over. © RIPRODUZIONE RISERVATA