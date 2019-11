Ribaltare un risultato non sembra essere, almeno per il momento, una grande qualità della Salernitana di Gian Piero Ventura. Nelle prime undici giornate di campionato i granata sono andati in svantaggio in 5 circostanze e appena in una occasione, 2-3 a Livorno, sono riusciti a conquistare la vittoria. I punti diventano 4 con il pareggio ottenuto con il Chievo Verona allo stadio Arechi nel primo turno infrasettimanale della stagione, mentre con Benevento, Venezia e Pisa sono arrivate tre sconfitte. Le uniche fino ad ora. Perché quando va in vantaggio la Salernitana riesce quasi sempre a conquistare i tre punti: è capitato con il Pescara all’esordio, in casa del Cosenza e del Trapani e il week-end scorso contro la Virtus Entella, uniche due eccezione le gare con Frosinone e Perugia in cui la beffa è arrivata allo scadere facendo così diventare i punti conquistati 14 e non più 18 come tutti per un attimo aveva già sperato. © RIPRODUZIONE RISERVATA