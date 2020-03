La quarantena, il divieto di uscire, i ricordi che riaffiorano e lo sguardo al futuro nella Lombardia di Arturo Di Napoli. Uno che a Salerno ha lasciato il segno. Più di uno, in verità: 37 in 73 partite. L'ex bomber vive vicino al cuore dei primi focolai italiani di Coronavirus e manda messaggi di sensibilizzazione.

Domanda banale, da... ascensore. Come va la vita?

«Di normale non c'è nulla, è tutto surreale. Sono sincero: inizialmente l'abbiamo presa un po' tutti sotto gamba. Codogno ha acceso una spia importante per noi lombardi. Col mio Cologno, in Eccellenza, avremmo dovuto giocare proprio lì quando si è fermato tutto. Si cerca di tener botta, ma ho paura che la situazione possa divenire ancor più drammatica. Spero di sbagliarmi. La cosa più importante è fare unione per ritrovare il benessere di noi cittadini che oggi siamo pieni di incertezze. All'inizio poteva essere anche piacevole restare tutto il giorno a casa, poi però inizi a sentirti privato della tua libertà. Ho raggiunto il mio quattordicesimo giorno e vado avanti, invitando tutti a non mollare: solo stando a casa e facendo questo sacrificio avremo la probabilità di tornare alla normalità. Ma temo per il post».

Perché?

«Commercianti, piccoli imprenditori e operai hanno paura. Si sta fermando l'economia e non so quanti possano garantire lo stipendio ai propri dipendenti. Viviamo in un'epoca di progresso, quindi dal punto di vista medico sono tranquillo: in qualche modo il vaccino lo si troverà. E poi abbiamo una sanità di spessore. Sono preoccupato per la ripartenza economica».

Anche il mondo del calcio lo è, molti club rischiano di fallire senza introiti da botteghini e diritti tv.

«È una logica conseguenza. Non possiamo fare altro che abbandonarci a chi ci pilota e farlo con decisione. Sembrano giorni persi, ma non lo sono. Bisogna però studiare come ripartire, perché si tratta di una bella botta anche per il Governo. Tutti noi saremo toccati molto».

Giusto tagliare gli stipendi dei giocatori?

«Bisogna mettersi tutti al servizio del Paese, con la speranza che poi il Governo si metta a disposizione a sua volta. Credo che chi ha possibilità di ridursi i compensi senza inficiare sul fabbisogno quotidiano debba farlo. Tutti devono rinunciare a qualcosa, bisognerà poi trovare normative eque che bilancino perdite e favori, anche se le polemiche ci saranno sempre».

Capitolo tecnico. Quanto è dura per un calciatore star fermo un mese e mezzo nel cuore della stagione e poi riprendere, per giunta col caldo?

«Tutti partiranno sullo stesso piano. Sta alla caparbietà di ogni singolo giocatore trovare spazio e modo per non perdere lo stato di forma. Ma è una cosa nuova anche per i preparatori. Prima o poi la macchina dovrà ripartire. La ripresa sarà un'incognita, saremo tutti intontiti. Nel calcio, però, ci sono strutture e studi. Sicuramente gli staff studieranno qualcosa che possa dare benzina subito e tenere quel mese e mezzo, per poi riprogrammare la stagione successiva».

Si riprenderà?

«Fatico a rispondere. Credo che in pericolo ci sia molto di più del calcio stesso. In primis dobbiamo fare un sacrificio per far sì che gli ospedali non vadano a soffocarsi. Poi dovremo avere idee, forza e capacità per ripartire».

Senza calcio giocato, inevitabile il tuffo nel passato. Sky manda in onda i Mondiali 2006: quale gol trasmetterebbe sugli schermi tv dei salernitani.

«Ce ne sono tanti. Ogni partita ha avuto un suo perché. Il gol di Potenza generò un tragitto di ritorno indimenticabile, i tifosi ci scortarono a passo d'uomo fino all'hotel. Però, per bellezza e importanza, dico quello contro l'Ancona che ci donò il sorpasso in classifica (2007-08, nda)».

Per la Salernitana questa pausa può essere positiva?

«Direi di sì. Può recuperare giocatori importanti e non penso corra il rischio di arrestare il processo di crescita avuto con Ventura. Nell'ultimo periodo è stata brava a tener botta. Merito dell'allenatore e della città che si è compattata e ha reagito bene a qualche battuta d'arresto. La squadra ha espresso un buon calcio, a Benevento è andata a fare la partita, ha preso consapevolezza delle sue potenzialità. Unendo a ciò anche la voglia matta di ricominciare, potrà far bene».

Giocatori, allenatori, giornalisti, tifosi. Quanto ci manca il calcio?

«C'è un senso di vuoto pazzesco. Io non mi sono mai ammazzato di lavoro quando ero calciatore: mentre ero in vacanza e si avvicinava l'inizio del ritiro precampionato, storcevo il muso. Ma cosa darei ora per farlo. Sento anche i miei calciatori in Eccellenza: hanno voglia di allenarsi, rivedersi, abbracciarsi. Uno ha addirittura detto di desiderare i miei rimproveri».

