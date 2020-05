In campo, anzi non ancora. Nelle ultime ore sta accadendo un po di tutto attorno al calcio, specie attorno alla Serie A e alla Serie B. Ma se nel primo caso in merito agli allenamenti collettivi la luce in fondo al tunnel sembra finalmente e fortunatamente vedersi, nel secondo invece c'è ancora qualche dubbio relativamente ai protocolli. E così ecco che la Salernitana quest'oggi ha provato a far sentire la sua voce con un comunicato stampa molto chiaro: “L’U.S. Salernitana 1919, visto il perdurare della situazione di emergenza da Covid-19 e considerata l’assenza di comunicazioni da parte degli Organi competenti sull’eventuale ripresa dei campionati, comunica che l’attività ufficiale riprenderà non prima del 25 maggio, salvo eventuali nuove disposizioni”. In attesa di nuove comunicazioni, in casa Salernitana proseguiranno quindi gli allenamenti individuali facoltativi presso il Mary Rosy. © RIPRODUZIONE RISERVATA