Peggio di così davvero non poteva andare alla Salernitana. Più che la sconfitta, forse, la trasferta di Perugia ha lasciato problemi più importanti a Gian Piero Ventura. Nell’anticipo di venerdì sera contro il Pisa all’Arechi, infatti, il tecnico dei granata dovrà convivere con grossi problemi in attacco. All’infortunato Djuric, che dovrebbe rientrare dopo la sosta, si sono aggiunti alla lista degli indisponibili anche Gondo e Jallow che a causa dell’ammonizione rimediata sabato pomeriggio al Renato Curi saranno costretti a saltare la prossima giornata di campionato. A loro, poi, bisogna aggiungere anche Giannetti che ad oggi è l’unico che potrebbe ritornare a disposizione e affiancare così Cerci che sarà quindi costretto alla terza partita da titolare in appena dieci giorni. Ultimo aggiornamento: 10:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA