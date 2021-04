Salernitana, attacco finalmente super: mai così tanti gol

Più di un gol a partita per due partite consecutive, non esattamente la cosa più complicata da fare eppure non accadeva addirittura dal 27 dicembre. Coincidenza vuole che anche in quella circostanza la Salernitana fece bene contro la Virtus Entella (2-1) e il Venezia (1-2). Gli stessi avversari che nelle ultime due settimane la squadra di Castori ha non solo battuto nuovamente ma l'ha fatto con un un bel pò di gol all'attivo. Come raramente è accaduto in questa stagione. Perchè se la difesa ha sempre tenuto un rendimento costante, fatta eccezione nel finale del girone di andata, l'attacco non è mai riuscito a produrre con grande costanza. Di fatto il meno prolifico tra le prime della classe del campionato di B. Ma i cinque gol segnati negli ultimi centottanta minuti lasciano ben sperare in vista del rush conclusivo, quello che potrebbe trasformare il sogno in realtà.