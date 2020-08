Un nome che ritorna di moda. Dopo i corteggiamenti degli anni scorsi, negli ultimi giorni la Salernitana si è rifatta avanti e ha iniziato a sondare il terreno per Stefano Pettinari. L’attaccante classe 1992 ritroverebbe in granata mister Castori che nell’ultima stagione ha avuto l’occasione di allenarlo a Trapani. Proprio in Sicilia il prodotto del settore giovanile della Roma, che nel corso della sua carriera ha giocato anche con il Crotone, il Vicenza e il Lecce, ha fatto parlare di sé grazie ai 17 gol che rappresentano ad oggi il miglior rendimento personale. In precedenza si era fermato a quota 13 con il Pescara nel campionato di Serie B targato 2017-18. Ma prima di avviare ufficialmente una trattativa, la Salernitana attenderà prima di capire quale sarà il futuro del Trapani. © RIPRODUZIONE RISERVATA