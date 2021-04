Salernitana, Aya e Coulibaly out anche contro il Venezia

In attesa di capire se Cedric Gondo potrà essere nuovamente arruolabile a stretto giro, Fabrizio Castori ha già appurato da qualche giorno che Aya e Coulibaly saranno costretti a saltare anche la gara di sabato pomeriggio contro il Venezia. Per il difensore, a quanto pare, i tempi rischiano di essere decisamente più lunghi rispetto a quelli preventivati nei giorni scorsi proprio dal tecnico della Salernitana nel corso della classifica conferenza streaming, per il centrocampista invece l'obiettivo è quello di poterlo riavere in campo nell'undici titolare in occasione della gara casalinga contro il Monza. Quindi l'unica speranza di Castori è quella di poter riavere Gondo a disposizione almeno per la panchina. Intanto nell'allenamento di ieri, nella parte esclusivamente rigenerativa, si è aggregato al gruppo anche Cristiano Lombardi.