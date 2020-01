Sognare non costa nulla, ma forse molto presto la Salernitana sarà costretta a svegliarsi. Dopo aver appurato che Moncini sta per prendere la strada che porta a Benevento, il club granata sta provando a restare aggrappata a Samule Di Carmine e Marcello Trotta. Entrambe le operazioni, però, sono decisamente complicate. Per diversi motivi. Specialmente la prima. L’attaccante del Verona è, anzi sarebbe, il reale obiettivo del ds Fabiani, ma accontentare gli scaligeri e il diretto interessato dal punto di vista economico è estremamente difficile. In più la differenza di categoria e di obiettivi sta frenando il calciatore. La Salernitana, comunque, continua a sognare ed intanto resta sempre vigile anche su Trotta che sembra ormai pronto a salutare il Frosinone. Almeno fino a maggio prossimo. Sull’ex Avellino, però, è forte il pressing del Pisa e soprattutto dello Spezia. © RIPRODUZIONE RISERVATA