Brutte notizie per Gian Piero Ventura. Anzi, bruttissime. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore da Cristiano Lombardi hanno evidenziato la lesione dell’adduttore della gamba sinistra. Tradotto vuol dire stagione praticamente finita. O quasi. L’infortunio rimediato al Bentegodi contro il Chievo Verona costringerà infatti l’esterno scuola Lazio ad almeno due mesi di stop. Una vera e propria mazzata per la Salernitana che perde una delle pedine più in forma del 2020. La speranza di Lombardi e del suo allenatore è quella di riuscire a tornare in campo per le ultime giornate del girone di ritorno, a maggio infatti i granata chiuderanno il campionato scendendo in campo contro l’Empoli (Arechi), il Pordenone (in trasferta) e lo Spezia (nuovamente all’Arechi). Chi spera, invece, di recuperare già per la gara di domenica contro il Livorno è Cicerelli anche lui uscito malconcio dalla trasferta veronese. © RIPRODUZIONE RISERVATA