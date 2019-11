L’inizio di stagione aveva, forse, illuso un po' tutti, una squadra capace di gestire i momenti difficili di una partita e in grado sempre o quasi di conquistare almeno un punto al termine dei novanta minuti. Ed invece nelle ultime settimane la Salernitana è tornata ad essere fragile. Vulnerabile. Dopo Venezia, Pisa e Cremona sono diventate 4 già le sconfitte subite dopo appena 12 giornate di campionato. Un trend non esattamente positivo. Nelle ultime cinque stagioni soltanto nel 2015-16 i granata avevano dovuto fare i conti con un rendimento ancora più complicato. Al debutto in Serie B, con Torrente in panchina, furono 5 le sconfitte rimediate nei primi due mesi e mezzo. Decisamente meglio nelle stagioni a seguire: 3 nel 2016-17 con Sannino alla guida tecnica, appena 1 con Bollini dodici mesi più tardi e 2 nella scorsa stagione con Colantuono allenatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA