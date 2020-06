Eugenio Marotta

Una nuova alba, anche se il fischio d'inizio arriverà quasi al crepuscolo. Si alza un sipario bis sul torneo di B. Il «teatro» della ripresa del campionato cadetto ai tempi del coronavirus non prevede pubblico sugli spalti. L'Arechi non fa eccezione. Oggi pomeriggio (ore 18), nel principe degli stadi, la Salernitana ospita il Pisa e proverà a riprendere, e magari migliorare, la sua interessante marcia di successi casalinghi che l'hanno assestata in piena zona play off. I granata sono reduci da 6 vittorie di fila nell'impianto di Via Allende. Poco importa che l'ultima partita casalinga si sia giocata oltre tre mesi or sono. 110 giorni fa per la precisione (successo dell'ippocampo con risultato all'inglese sul Venezia del 3 marzo). Un campionato fa, verrebbe da dire. Quello che importa invece è che il trainer granata, oggi come allora, dovrà fare i conti con una miriade di defezioni dettate da una serie di infortuni che hanno falcidiato l'organico in tutti i reparti del campo fino a ridurlo quasi all'osso. Non sono stati neppure convocati il portiere Micai, i difensori Heurtaux e Mantovani e il centrocampista offensivo Cicerelli. Ventura ci crede e si dice fiducioso sulla ripresa e sulle ultime 10 partite della regular season nonostante le tante assenze con cui dovrà affrontare oggi il Pisa. La Salernitana proverà a festeggiare i suoi 101 anni e... un giorno (la squadra scenderà in campo oggi con una maglia celebrativa con su scritto «Macte Animo» che significa «Coraggio» ed era il motto utilizzato dai padri fondatori dell'ippocampo proprio all'alba della sua storia) nel migliore dei modi con i toscani.

L'ANALISI

«Spero di vedere una squadra ancora più consapevole dei propri mezzi ha detto ieri Ventura in un'inedita videoconferenza ancora obbligatoria di questi tempi Non possiamo pensare di rosicchiare un punto, ma dobbiamo sempre giocare per vincere. Credo di poter dire che oggi i calciatori sono consapevoli che se vogliono possono ottenere i risultati sperati. Prima avevamo un gruppo che andava... a scuola; oggi c'è una squadra che vuole andare da sola ed è in grado di decidere il proprio futuro». Ventura si affida alla difesa a tre, ma prova a glissare sullo spartito tattico che adotterà contro i nerazzurri. «Deciderò il modulo in base a come si schiererà il Pisa fa pretattica Appena vedrò la formazione dei toscani, deciderò schieramento e aspetto tattico dei miei uomini. I giocatori lo sanno: non posso certo andare al buio. Ce la vogliamo giocare e siamo in grado di poterlo fare a seconda di come si schierano gli avversari».

LE SCELTE

Stando alle dichiarazioni del trainer granata, dunque, sarà un undici molto duttile sul green dell'Arechi. Capace cioè di cambiare pelle senza attingere dalla panchina. L'impressione è che la Salernitana parta con il 3-4-3. Davanti a Vannucchi, che prende il posto di Micai, agiranno Aya, Migliorini e Jaroszynski. A centrocampo Lombardi sarà arretrato nel ruolo di quarto di destra con Lopez dalla parte opposta, Akpa Akpro e Dziczek al centro. Tridente offensivo composto da Cerci (l'ex di turno più atteso), Djuric e Kiyine. «È evidente che è un calcio diverso in una situazione anomala: nessun giocatore ha mai giocato a queste temperature, a meno che non abbia disputato competizioni internazionali. Naturalmente le incognite valgono per tutti. Adesso proveremo sul campo le nostre esperienze e se abbiamo lavorato bene o male. Il compleanno della Salernitana? Mi sento fortunato di essere arrivato a Salerno nell'anno del centenario e in quello successivo. Per me è motivo di orgoglio: il mio augurio è che ci siano altri 100 anni. Anche se io non so se ci sarò...».

I TIFOSI

Battute a parte l'assenza più pesante oggi è quella della torcida granata. «Le porte chiuse sono un danno per il calcio. Una penalizzazione maggior per Salerno che è una delle migliori tifoserie della B. La curva della Salernitana c'è e ci sarà sempre dentro di noi». Il tecnico parla anche degli obiettivi in questo rush finale. «Sappiamo di non essere la squadra più forte del campionato, ma io sono curioso di vedere questo gruppo all'opera. È una verifica importante anche perché incontreremo quasi tutte le prime della classe. Non ho la presunzione di dire che vinceremo, ma la speranza di vedere un altro passo avanti della squadra». Stuzzicato sul tema stipendi, Ventura si congeda con una battuta che suona come un auspicio. «I giocatori hanno lasciato un solo mese, io invece ho rinunciato allo stipendio da quando sono venuto a Salerno scherza Avendo lasciato sul tavolo 10 volte di più dei giocatori non potevo dare più perché non potevo lasciare più nulla. Mi chiedete del premio promozione? Evidentemente la società era talmente certa che ha fissato la cifra: quindi mai dire mai».

