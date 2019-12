Se vinci appena una partita nelle ultime otto partite di campionato, senza tralasciare le quattro sconfitte che pesano come un macigno non solo sulla classifica ma anche sul morale di tutto l’ambiente, è inevitabile che una squadra abbia più di un problema. Esattamente come nel caso della Salernitana. Mentre l’attacco continua a stentare, da qualche tempo anche la difesa fa acqua un po' da tutte le parti. Nelle ultime dieci giornate i granata di Ventura hanno subito almeno 1 gol a partita (2 da Livorno, Pisa e Juve Stabia), con Micai costretto ancora oggi a doversi accontentare dei due soli clean sheet di inizio stagione quando a Cosenza alla seconda di campionato e a Trapani due settimane più tardi riuscì a tenere inviolata la sua porta. Intanto per la trasferta di Cittadella di sabato prossimo torneranno a disposizione Migliorini e Jaroszyński. © RIPRODUZIONE RISERVATA