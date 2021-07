Salernitana, alla prima in A trasferta a Bologna: il derby con Napoli all'11°

Giornata importante per la Salernitana, giornata dedicata al calendario di Serie A stagione 2021-22 (a Milano presente il ds Fabiani). I granata faranno il loro esordio il 22 agosto (ancora da scoprire anticipi e posticipi) al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic, la settimana dopo riceveranno all'Arechi Mourinho e la sua Roma, dopodiché Torino in trasferta e Atalanta in casa.

All'11°, poi, sarà la volta del derby con il Napoli, al ritorno invece si sfideranno alla 23° giornata. Nel girone di ritorno alla prima, in programma all'Epifania, la squadra di Castori riceverà il Venezia allo stadio Arechi, negli ultimi tre turni in sequenza turno casalingo con il Cagliari, trasferta ad Empoli e gara in casa contro l'Udinese.

Il calendario della Salernitana

1° giornata: Bologna-Salernitana

2° giornata: Salernitana-Roma

3° giornata: Torino-Salernitana

4° giornata: Salernitana-Atalanta

5° giornata: Salernitana-Verona

6° giornata: Sassuolo-Salernitana

7° giornata: Salernitana-Genoa

8° giornata: Spezia-Salernitana

9° giornata: Salernitana-Empoli

10° giornata: Venezia-Salernitana

11° giornata: Salernitana-Napoli

12° giornata: Lazio-Salernitana

13° giornata: Salernitana-Sampdoria

14° giornata: Cagliari-Salernitana

15° giornata: Salernitana-Juventus

16° giornata: Milan-Salernitana

17° giornata: Fiorentina-Salernitana

18° giornata: Salernitana-Inter

19° giornata: Udinese-Salernitana

20° giornata: Salernitana-Venezia

21° giornata: Verona-Salernitana

22° giornata: Salernitana-Lazio

23° giornata: Napoli-Salernitana

24° giornata: Salernitana-Spezia

25° giornata: Genoa-Salernitana

26° giornata: Salernitana-Milan

27° giornata: Salernitana-Bologna

28° giornata: Inter-Salernitana

29° giornata: Salernitana-Sassuolo

30° giornata: Juventus-Salernitana

31° giornata: Salernitana-Torino

32° giornata: Roma-Salernitana

33° giornata: Sampdoria-Salernitana

34° giornata: Salernitana-Fiorentina

35° giornata: Atalanta-Salernitana

36° giornata: Salernitana-Cagliari

37° giornata: Empoli-Salernitana

38° giornata: Salernitana-Udinese