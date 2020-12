Impossibile fermarsi. Questa volta la Salernitana è attesa dalla gara casalinga con il fanalino di coda Virtus Entella, e così nuova vigilia di campionato per Fabrizio Castori che attraverso il sito ufficiale del club ha parlato della sfida in programma all'Arechi domani sera: «La partita di lunedì sarà molto più difficile di quanto si possa pensare, contro una squadra che ha una situazione di classifica che non rispecchia il suo valore. Dovremo avere il massimo rispetto per il nostro avversario e giocare con la massima attenzione. Sono sicuro che non commetteremo l’errore di sottovalutare una partita molto pericolosa come quella che ci attende. Dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere una vittoria che sarebbe molto importante. Le tante partite ravvicinate ci permettono di sfruttare tutta la rosa e chiunque sia stato chiamato in causa sta dando il suo apporto».

Per la gara con l'Entella è recuperato Djuric, che dovrebbe però accomodarsi solamente in panchina, mentre restano a casa Baraye e Antonucci.

