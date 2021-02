Nuova viglia di campionato per la Salernitana impegnata domani, fischio d'inizio alle 19:00, in casa del Pisa nell'unico turno infrasettimanale di febbraio. Anche in Toscana mancheranno Durmisi e Kupisz ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici: “Domani ci attende l’ennesima gara difficile contro un avversario in gran forma che rende la vita difficile a tutti - ha precisato subito Fabrizio Castori, allenatore dei granata, attraverso una nota emessa dal club sul proprio sito ufficiale -. Affrontiamo una squadra dalla caratura importante e servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Arrivati a questo punto del campionato le partite iniziano ad avere un peso importante e nascondono molte insidie. La squadra sta bene, valuterò fino all’ultimo il recupero delle energie da parte dei ragazzi. Credo sia stato importantissimo aver ampliato la rosa con il mercato perché permette di avere maggiori soluzioni e di fronteggiare meglio questo campionato che ci sottopone a tante gare ravvicinate”.

