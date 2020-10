Si ritorna in campo. Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie B torna a essere protagonista. La Salernitana di Fabrizio Castori sarà impegnata sabato alle 14:00 allo stadio Arechi contro il Pisa: “La squadra è stata costruita per giocare con il 4-4-2 e voglio che attraverso questo schema maturi una precisa identità di gioco – ha precisato subito alla vigilia il tecnico dei granata -. Oggi, quindi, è presto per parlare di turnover, mi aspetto però dei miglioramenti sotto il profilo atletico. Abbiamo approfittato della pausa per permettere ai giocatori di tornare in forma. Il Pisa? E’ una squadra che conferma anno dopo anno le proprie potenzialità ma, a prescindere dall’avversario, guardo in casa mia e lavoro affinché la squadra possa affrontare senza problemi qualsiasi difficoltà”.

Tra i convocati per la sfida dell’Arechi anche Mantovani e Dziczek, mentre restano a casa Bogdan e Gondo fermati da risentimenti muscolari: “Hanno dei problemi di poco conto, ma per questa partita non potrò contare su di loro. Dziczek, Anderson e Antonucci sono invece a disposizione e potrebbero prendere parte alla gara. Le vittorie permettono di guardare avanti con ottimismo, siamo ancora all’inizio ma speriamo di vedere i primi progressi del nostro lavoro in occasione della sfida contro il Pisa. Vincere in questa prima parte di stagione aiuta a prendere consapevolezza dei propri mezzi”.

