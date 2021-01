Archiviare le ultime tre sconfitte consecutive e riprendere il cammino per conquistare un posto (importante) nei playoff, lo sa bene Fabrizio Castori che alla vigilia della sfida con il Pescara ha avvisato la sua Salernitana: "Massimo rispetto per il delfino, squadra forte, esperta, con un allenatore che conosce benissimo la piazza e che quindi ci terrà a fare bella figura. Però ora resettiamo tutto, non si può andare in campo con la testa nell’ultima partita giocata a prescindere dal risultato - ha detto il tecnico dei granata, che dovrà rinunciare agli squalificati Dziczek e Anderson ma non all'ultimo arrivato Sy, nella classifica conferenza online -. È stata una totale disfatta a Empoli, ma non possiamo essere depressi. In questo momento occorre avere lucidità e l'aggressività di chi pensa alla partita da giocare e non a quella precedente. Bisogna tornare a fare punti che è la cosa più importante".

Per farlo sarà necessario ritrovare la solidità difensiva persa nelle ultime giornate (10 gol subiti in tre gare): "Fino alla partita con il Venezia era quasi impossibile farci gol, questo va collegato non solo a un reparto ma a un calo generale della squadra in merito a risorse mentali e fisiche. Sono convinto che ritroveremo il prima possibile la solidità che è stata arma micidiale - afferma Castori che poi aggiunge - Una normale flessione in un campionato dispendioso come quello di B doveva pur capitare anche a noi, era stata messa in conto. Siamo arrivati a gennaio tirando al massimo e le pile inevitabilmente si sono un po’ scaricate, era fisiologico. Abbiamo cercato di mettere questo momento alle spalle, non vogliamo portare dentro le scorie mentali di questo periodo. I momenti brutti sono fatti apposta per essere superati, abbiamo lavorato molto bene in questi giorni".

© RIPRODUZIONE RISERVATA