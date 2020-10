Terza partita in una settimana e poi il primo mini ciclo della stagione andrà in archivio. Domani alle 14:15 la Salernitana di Castori sarà di scena al Bentegodi di Verona contro il Chievo, per l'occasione il tecnico dei granata ritrova Gyomber e Di Tacchio (entrambi titolare nel 4-4-2) e decide di lasciare a casa Guerrieri e Migliorini: “Domani sarà una partita difficile contro una squadra forte e ambiziosa - ha detto alla vigilia Castori sui canali ufficiali del club -. Il Chievo è una delle tante squadre che punta a fare bene in questo campionato così difficile. Siamo alla terza partita stagionale e mi aspetto che la squadra metta in campo i progressi fatti con il lavoro. Questa settimana abbiamo avuto la partita di coppa che ci ha aiutato a sviluppare alcuni meccanismi di gioco. La squadra sta lavorando bene e sta assimilando le mie richieste. Voglio vedere una squadra unita che suda la maglia fino alla fine. Dopo la gara di domani avremo la sosta per lavorare e portare tutti ad un buon livello di condizione fisica”. © RIPRODUZIONE RISERVATA